Usa: criptovalute, autorità finanziarie intentano causa all'exchange Binance

- La Securities and Exchange Commission (Sec), agenzia federale statunitense regolatrice del settore finanziario, ha intentato una causa ai danni di Binance, il più grande exchange di criptovalute del mondo, accusandolo di aver gestito una piattaforma di trading illegale negli Usa e di aver utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti. La causa intentata dalla Sec fa il nome di Changpeng Zhao, fondatore e azionista di controllo di Binance, accusandolo in prima persona per il presunto abuso dei fondi dei clienti e il loro dirottamento verso una società di trading controllata direttamente dall'imprenditore, Sigma Chain. Queste attività sarebbero servite, secondo la Sec, a far apparire i volumi degli scambi effettuati su Binance superiori a quanto fossero in realtà. L'agenzia ha intentato la causa presso una corte federale del Distretto di Columbia. I regolatori statunitensi incalzano Biance da anni: alla fine del 2020 la Sec e il dipartimento di Giustizia Usa hanno inviato mandati di comparizione al ramo statunitense della società, e più in generale il settore delle criptovalute è oggetto di una offensiva da parte dei regolatori e delle autorità finanziarie statunitensi, specie a seguito del collasso di uno dei principali rivali di Binance, Ftx. (Was)