Difesa: celebrazioni per il 209mo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri (2)

- Crosetto ha rivolto il suo pensiero anche ai Caduti della Benemerita, tra cui il Carabiniere Giosuè Sammartin e il Maresciallo Capo Filippo Salvi, insigniti quest’oggi, rispettivamente, di Medaglia d’Oro al Merito Civile e di Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma, per motivi diversi, ma con un denominatore comune: la fedeltà agli ideali di onore e giustizia che contraddistinguono i Carabinieri. “Ognuno di noi" - ha aggiunto Crosetto - "vede la sicurezza, la protezione e il rispetto. Valori che fanno parte del nostro Paese e che rappresentano tutte le Forze Armate”. Nel corso della cerimonia è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile la Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri per le attività del Comando CC per la Tutela Agroalimentare. Consegnato, inoltre, il Premio annuale a sette Comandanti di Stazione che si sono particolarmente distinti in servizio. (segue) (Com)