Lega: Salvini su Metropol, una bufala, l'abbiamo sempre sostenuto

23 luglio 2021

- "Nulla, una bufala, una sòla come si dice a Roma. Noi l'abbiamo sempre sostenuto. Io porto in giro per il mondo il mio Paese, le necessità di imprese e lavoratori italiani e lo faccio gratis. Spiace che per anni un mix di magistratura, politica e giornalismo di sinistra abbia infangato non Matteo Salvini e la Lega, ma tutta l'Italia sul nulla". Lo afferma il vicepremier e ministro Matteo Salvini rilanciando su Twitter la sua intervista al Tg4. (Rin)