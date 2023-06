Brasile: General Motors annuncia nuovo stop della produzione a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica statunitense General Motors ha annunciato un nuovo stop alla produzione nella fabbrica di Sao José dos Campos, nello stato di San Paolo, tra il 12 e il 23 di giugno. Successivamente i dipendenti saranno posti in ferie forzate per una settimana. La decisione riguarda tutte le linee di produzione. Cinque giorni fa era stata annunciata la sospensione della sola linea di produzione del modello Chevrolet S10, tuttavia l'azienda ha poi optato per una interruzione completa, includendo oltre alle tute blu anche i funzionari amministrativi. Analoga decisione era stata assunta per una settimana a metà marzo. Successivamente, dal 27 marzo all'11 aprile, l'azienda aveva imposto ferie collettive ai dipendenti. (segue) (Brb)