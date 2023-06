Brasile: piano anti-deforestazione, embargo su metà dell'area disboscata illegalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano elaborato dal governo del Brasile per contrastare la deforestazione in Amazzonia prevede l'embargo immediato di metà dell'area disboscata illegalmente nel Paese. Lo hanno annunciato oggi il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, e la ministra dell'Ambiente, Marina Silva. L'embargo è una forma di sanzione amministrativa che sospende le attività svolte su un bene interessato. La proposta prevede inoltre la creazione, entro il 2027, di nuove unità di conservazione ambientale per un territorio di complessivamente tre milioni di ettari, un'area equivalente allo stato di Alagoas. Il piano mira ad aiutare il Brasile a raggiungere l'obiettivo di deforestazione zero in Amazzonia entro il 2030. (segue) (Brb)