Brasile-Francia: viceministra Esteri riceve ministro delegato Commercio estero Becht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha ricevuto oggi in un bilaterale a Brasilia, il ministro del Commercio estero della Francia, Oliver Becht. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Ricordando il recente incontro tra i presidenti Luiz Inacio Lula da Silva ed Emmanuel Macron, al Vertice del G7, i due hanno discusso iniziative per ampliare il commercio e gli investimenti, oltre che delle prospettive per la firma dell'accordo di libero commercio Mercosur-Ue e temi dell'agenda economica multilaterale", si legge nel comunicato. "Successivamente, il sottosegretario per la Promozione commerciale, la Scienza, la Tecnologia, l'Innovazione e la Cultura, Laudemar Aguiar, ha ricevuto una delegazione imprenditoriale guidata dal ministro Becht e composta da rappresentanti di aziende francesi con investimenti in Brasile", conclude la nota.(Brb)