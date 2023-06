Brasile-Germania: viceministra Esteri riceve Baerbock a Brasilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 8 anni, quest'anno si terrà a Berlino il secondo incontro delle consultazioni intergovernative ad alto livello. Per il Brasile, il meccanismo bilaterale è guidato dal presidente della Repubblica e vede la partecipazione di diversi ministri", prosegue la nota. "Brasile e Germania sono partner su temi centrali dell'agenda globale, come ambiente, cambiamento climatico, transizione energetica e digitalizzazione. I due Paesi cooperano nel Fundo Amazzonia e mantengono meccanismi come la Commissione mista per la Cooperazione economica, il Partenariato energetico e il Dialogo digitale". Brasile e Germania sono anche partner tradizionali nel commercio e negli investimenti. Più di 1000 aziende tedesche sono attive in Brasile. Nel 2022, il flusso commerciale ha superato i 19 miliardi di dollari, con un surplus tedesco di 6,5 miliardi di dollari. (Brb)