Usa: accuse di corruzione a Biden, scontro alla Camera dopo audizione di funzionari Fbi (2)

- "Ciò di cui stiamo parlando sono (resoconti) di una fonte umana confidenziale che riporta conversazioni con terze parti. Stiamo dunque parlato di voci di seconda mano", ha sostenuto Raskin. Il democratico ha ammesso però che le informazioni proverrebbero da una fonte a pagamento fidata, con cui l'Fbi collabora da decenni. Nelle scorse settimane Comer ha presentato all'Fbi una formale richiesta di accesso agli atti per ben 1.023 rapporti e verbali dell'agenzia investigativa federale risalenti all'ultimo triennio e contenenti il nome del presidente Usa in carica. Secondo le indiscrezioni, i documenti in possesso dell'Fbi descrivono tra le altre cose un presunto scambio di denaro, dal valore di cinque milioni di dollari, tra l’attuale presidente degli Stati Uniti (all’epoca della sua vicepresidenza durante l'amministrazione Obama), e un cittadino straniero, in cambio di favori di natura politica. Il mese scorso Comer ha indetto una conferenza stampa per presentare i primi risultati di una indagine della Commissione per la supervisione della Camera, accusando Biden di aver ricevuto almeno 10 milioni di dollari da cittadini e società stranieri in cambio della promessa di influenze politiche indebite. (Was)