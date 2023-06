Brasile: piano anti-deforestazione, embargo su metà dell'area disboscata illegalmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha scelto la Giornata mondiale dell'ambiente per lanciare la quinta fase del Piano d'azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione in Amazzonia (Ppcdam). Il piano è organizzato in quattro fasi e conta su circa 150 obiettivi. Si tratta di un'iniziativa interministeriale, che coinvolge 17 ministeri, coordinata dal Ministero dell'Ambiente, e con la partecipazione di decine di enti pubblici. Il Ppcdam è stato creato nel 2004, durante il primo mandato del presidente Lula, su iniziativa dell'allora ministra dell'Ambiente Marina Silva. Il progetto si è concluso nel 2019, nel primo anno del governo di Jair Bolsonaro. (Brb)