Brasile-Germania: viceministra Esteri riceve Baerbock a Brasilia

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha ricevuto oggi in un bilaterale a Brasilia, la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota, in cui informa che all'incontro ha partecipato anche il ministro tedesco del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil. "Il partenariato strategico tra Brasile e Germania è in fase di rivitalizzazione, come testimoniato dal fatto che dall'inizio dell'anno hanno già visitato il Brasile il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il cancelliere, Olaf Scholz e il vicecancelliere, Robert Habeck", si legge nel comunicato. (segue) (Brb)