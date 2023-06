Difesa: celebrazioni per il 209mo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor di Quinto erano schierati Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell'Arma. In chiusura, lo storico Carosello Equestre eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la gloriosa "Carica di Pastrengo" del 1848. Il Corpo dei Carabinieri Reali fu istituito con le Regie patenti del 13 luglio 1814, da Vittorio Emanuele I, un reparto di militari “per buona condotta e saviezza distinti”, incaricato di “contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra e di vigilare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza” in tempo di pace. Allora il Corpo contava 800 militari assegnati a 113 Stazioni. Oggi, con oltre 6000 reparti territoriali, i Carabinieri costituiscono un punto di riferimento costante, sicuro e accessibile, per ogni cittadino. (Com)