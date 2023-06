Lega: Salvini su Metropol, montatura, contro di noi strategie inquietanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il caso Metropol e i soldi dalla Russia erano tutta "una montatura, per screditare me e la Lega, alimentata con strategie che, secondo le ultime rivelazioni, appaiono inquietanti". Lo afferma su Twitter il leader del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, rilanciando la sua intervista al Tg4. "Anni di fango, centinaia di articoli e servizi televisivi, violentissimi attacchi quotidiani nutriti in particolare da un certo mondo giornalistico-politico, anche sulla tv pubblica, si chiudono nel nulla: 'Ci siamo sbagliati' e pacca sulla spalla. Spero che giornalisti e politici che pare - secondo gli ultimi dettagli emersi - siano stati complici di questa enorme e vergognosa messinscena paghino per l’errore commesso. Noi, come sempre, andiamo avanti a testa alta e con la coscienza a posto", conclude Salvini. (Rin)