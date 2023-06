Usa: direttore dell’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione annuncia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tae Johnson, il direttore della Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia federale preposta al controllo delle frontiere e dei flussi migratori, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. La notizia è stata confermata dal portale di informazione “Axios”, nemmeno un mese dopo la scadenza del Titolo 42, il decreto disposto dall’amministrazione Trump come misura di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 durante la pandemia, che consentiva alle autorità statunitensi di espellere automaticamente le persone che, essendo entrate illegalmente nel Paese, avrebbero potuto eludere i controlli medici. Johnson ha assunto l’incarico di direttore ad interim dell’agenzia dall’inizio dell’amministrazione Biden. “I dirigenti vanno e vengono, ma i dipendenti dell’agenzia sono e sono sempre rimasti flessibili e impegnati nel garantire la sicurezza nazionale”, si legge in un messaggio preparato dal direttore per annunciare le sue dimissioni, ottenuto dal portale. (Was)