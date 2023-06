Brasile: Lula, misure conservazione ambientale mirano a protezione totale popolazioni indigene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che tra le misure di conservazione ambientale presentate oggi dal governo c'è anche "la protezione totale delle popolazioni indigene, compreso l'uso della forza quando necessario, e la demarcazione del maggior numero possibile dei loro territori". La dichiarazione è stata fatta in occasione della commemorazione della Giornata mondiale dell'Ambiente. Sempre oggi, il governo brasiliano ha presentato il nuovo piano elaborato per contrastare la deforestazione in Amazzonia. (segue) (Brb)