Usa: elezioni 2024, il filosofo Cornel West annuncia la sua candidatura

- Il filosofo e attivista statunitense Cornel West ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Il professore, 70 anni, ha annunciato la sua corsa alla Casa Bianca in un messaggio video pubblicato sui suoi profili social, affermando di voler promuovere “più verità e giustizia” nel Paese. “Ho a cuore i miei concittadini, la qualità della loro vita e un accesso equo al mondo del lavoro”, ha detto, aggiungendo di sostenere il diritto all’aborto, un accesso alla sanità per tutti i cittadini statunitensi e la necessità di combattere il cambiando climatico e la povertà. Nel suo messaggio di annuncio, il filosofo ha criticato sia democratici che repubblicani, definendo il presidente Joe Biden un “timido liberale” e aggiungendo che il suo predecessore, Donald Trump, è un “neofascista”. (Was)