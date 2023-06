Medio Oriente: Usa, senatore democratico chiede pubblicazione rapporto su morte di Shireen Abu Akleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Chris Van Hollen ha chiesto all’amministrazione Biden di pubblicare le informazioni raccolte in merito alla morte di Shireen Abu Akleh, corrispondente dell’emittente “Al Jazeera” uccisa nel maggio del 2022 mentre documentava una operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) in un campo profughi a Jenin. Il senatore del Maryland, componente della commissione Esteri della camera alta del Congresso, ha dichiarato che il rapporto, preparato dal governo federale con il contributo dell’Autoritá nazionale palestinese (Anp), include “importanti informazioni in merito alla condotta adottata dalle Forze di difesa israeliane durante l’operazione, e più in generale in Cisgiordania”. La pubblicazione del documento, ha aggiunto il senatore in una nota, è “essenziale per garantire la trasparenza del caso, e per prevenire il ripetersi di incidenti simili”. (Was)