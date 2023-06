Italia-Usa: Tajani, interlocuzione tra i due Paesi è ottima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interlocuzione tra Italia e Stati Uniti è ottima. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al “Tg2 Post”. Tajani ha ricordato il suo viaggio della prossima settimana negli Usa, su invito del segretario di Stato Antony Blinken, e poi in Messico. “Con Blinken parlerò anche del tema dell’immigrazione”, in particolare a proposito della situazione in Tunisia dove “finanziamenti e riforme” devono procedere “di pari passo”. La situazione in Tunisia resta “molto critica”, ha detto Tajani, citando anche i problemi in Libia e quelli legati alla rotta balcanica dei migranti. “Stiamo discutendo in Europa per tutelare l’interesse nazionale”, ha aggiunto. (Res)