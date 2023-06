Ue: Tajani, scenario collaborazione tra popolari, conservatori e liberali già concretizzato in passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario di collaborazione tra popolari, conservatori e liberali in Europa si è già concretizzato in passato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al “Tg2 Post”, ricordando la propria elezione a presidente del Parlamento europeo nel 2017 con tale intesa politica. Il Ppe resterà “la pietra angolare del sistema politico dell’Europa”, ha detto Tajani, ricordando la riunione del gruppo del Partito popolare europeo a Roma in settimana, con un confronto “sui valori del cristianesimo” e la cultura ad essi associata. “Bisogna essere non legati agli estremismi”, ha spiegato il ministro in merito alla posizione della Lega in Europa, ricordando come la formazione non abbia mai chiesto di entrare nel Ppe. (Res)