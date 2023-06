Tunisia: Tajani, governo sta lavorando "in maniera molto intensa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Tunisia stiamo lavorando in maniera molto intensa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al “Tg2 Post”. “Oggi ho parlato con il ministro degli Esteri della Tunisia”, in vista del viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto Tajani, ricordando come a Washington avrà un confronto con la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, a cui chiederà di spingere per la fornitura di risorse verso Tunisi. “Sono ottimista”, ha detto Tajani, citando “la disponibilità al dialogo” rilevata nel corso del colloquio con l’omologo. “Non aiutare la Tunisia significa creare un danno alla stabilità” del Mediterraneo. (Res)