Colombia: governo nomina Milton Rengifo nuovo ambasciatore in Venezuela

- Il governo colombiano ha nominato Milton Rengifo Hernández nuovo ambasciatore in Venezuela. La nomina è avvenuta dopo giorni di discussioni, per presunte intercettazioni e minacce di diffusione di informazioni riservate sul finanziamento irregolare della campagna dell'attuale presidente Gustavo Petro, da parte dell'ormai ex ambasciatore Armando Benedetti. Nel pomeriggio, il ministero degli Esteri colombiano ha riferito di aver inviato una richiesta di approvazione per Rengifo come ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Colombia in Venezuela. (Mec)