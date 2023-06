Usa: Camera, repubblicani avvieranno giovedì procedimento per oltraggio al Congresso contro direttore Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, ha annunciato di voler avviare giovedì 8 giugno un procedimento per oltraggio al Congresso contro il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray. La decisione è arrivata dopo che l’agenzia ha rifiutato di consegnare ai parlamentari un documento riservato precedentemente richiesto dal comitato, in cui verrebbe descritto un presunto scambio di denaro, dal valore di cinque milioni di dollari, tra l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden (all’epoca della sua vicepresidenza durante l'amministrazione Obama), e un cittadino straniero, in cambio di favoreggiamenti di natura politica. Comer ha annunciato di voler procedere contro Wray dopo che l’agenzia ha aggiornato il comitato sul documento, nella giornata di oggi, offrendo anche ai parlamentari di rivedere il file. Parlando con i giornalisti, il deputato repubblicano ha affermato che l’agenzia “ha nuovamente rifiutato di consegnare la documentazione richiesta: abbiamo quindi deciso di avviare un procedimento per oltraggio al Congresso giovedì prossimo”. (Was)