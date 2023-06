Femminicidio: Castellone (M5s), fare di più su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanto è stato fatto per la protezione, ma ancora troppo poco per la fase della prevenzione. Necessario intervenire partendo dalle scuole, dall'educazione sessuale ed emotiva, prevedere un reale supporto alle donne al fine di renderle indipendenti, offrendo loro anche degli strumenti per individuare i primi segnali di aggressività". Lo ha detto la vicepresidente del Senato ed esponente M5s Maria Domenica Castellone a "Cinque Minuti" su Rai1.(Rin)