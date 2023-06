Difesa: Carabinieri, celebrata 209ma annuale della fondazione dell'Arma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante generale, in particolare, ha sottolineato che "i Carabinieri sono nati nel 1814 con l’idea di contribuire alla maggiore felicità dello Stato come è scritto nelle Regie patenti, che sono il nostro atto di nascita. La felicità - spesso dimenticata nella frenesia della vita moderna - è una condizione di straordinario valore, ancor più quando lo Stato la prefigura come diritto per la propria comunità. Comunità che da 209 anni l’Arma si impegna a difendere guadagnando il motto distintivo: 'nei secoli fedele'. Una vocazione di vicinanza ai cittadini quella dei Carabinieri, espressa emblematicamente dalle stazioni, chiamate a partecipare alla vita delle comunità, svolgendo una funzione insostituibile di rassicurazione sociale, sempre, anche nelle calamità naturali. Proprio questa vicinanza ha contribuito all’appellativo di 'Benemerita', attribuito dal Parlamento nel 1864 ed è entrato nell’uso comune grazie alla riconoscenza popolare e al forte radicamento sociale. Rivolgo, infine, il mio speciale ringraziamento ai miei Carabinieri per la professionalità e la passione con cui affrontano il servizio, senza pensare se quel che fanno rientri nelle loro competenze". (segue) (Com)