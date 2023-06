Difesa: Carabinieri, celebrata 209ma annuale della fondazione dell'Arma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine si è proseguito con la consegna da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa, unitamente al ministro della Difesa Guido Crosetto e al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, della Medaglia d’Oro al "Merito civile" alla Bandiera di guerra dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "L’Arma dei Carabinieri, interprete attenta dei bisogni dei cittadini, attraverso l’incisiva azione svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ha dato prova di straordinario impegno a presidio della genuinità dei cibi, bene primario e irrinunciabile, parte integrante dell’economia nazionale ed espressione dell’identità culturale dell’Italia e delle sue regioni. In quaranta anni di attività, gli uomini e le donne della specialità si sono prodigati a tutela dei consumatori, dell’immagine del paese e delle politiche di settore dell’Unione Europea, distinguendosi per elevatissime capacità professionali e affinate metodologie d’intervento, apprezzate anche dalla comunità internazionale, quale autorevole modello di riferimento. L’eccezionale dedizione e l’esemplare perizia contribuivano ad alimentare la fiducia dei cittadini e ad affermare l’eccellenza italiana nel mondo, raccogliendo la riconoscenza della nazione. Territorio nazionale ed estero, 1982 - 2023". (segue) (Com)