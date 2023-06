Difesa: Carabinieri, celebrata 209ma annuale della fondazione dell'Arma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Successivamente sono state consegnate: da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana, unitamente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la Medaglia d’Oro al Merito Civile "alla memoria" di Giosuè Sammartin. La decorazione è stata ritirata dal sindaco di Castelgomberto (VI) Comune di nascita del caduto: "Carabiniere in servizio di guardia presso caserma dell’Aeronautica Militare, nel corso del secondo conflitto mondiale, non esitava a fronteggiare con coraggio e lucida determinazione un drappello di militari tedeschi che, dopo aver intimato la resa e la consegna delle armi, proditoriamente apriva il fuoco all’indirizzo di due avieri di ronda, uccidendone uno. Nella circostanza, esponendosi scientemente a gravissimo rischio, riusciva a replicare con l’arma di reparto, contribuendo a favorire l’evacuazione di circa 120 militari, sino a quando, terminate le munizioni, veniva attinto mortalmente. Chiaro esempio di eccezionale senso di abnegazione e di elette virtù civiche spinte fino all’estremo sacrificio". Tortona (AL), 9 settembre 1943; da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni unitamente al ministro della Difesa Guido Crosetto, la Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma "alla memoria" a Filippo Salvi. La decorazione è stata ritirata per la famiglia dalla madre del caduto: "Maresciallo addetto a sezione anticrimine del Raggruppamento operativo speciale, partecipava a rischiose attività di servizio svolte in aree ad alto indice di criminalità mafiosa, evidenziando elevata professionalità, altissimo spirito di sacrificio e somma perizia. Durante lo svolgimento di una complessa indagine volta alla cattura di esponente apicale di cosa nostra, ricercato dal 1993, procedeva nottetempo all’installazione su una parete rocciosa di apparati tecnici di osservazione, precipitando e decedendo all’impatto. Fulgido esempio di eccezionale coraggio e non comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio". Bagheria (PA), 12 luglio 2007. Come di consueto, è stata effettuata la consegna del "Premio annuale" a sette comandanti di stazione che si sono particolarmente distinti nell’attività d’istituto, che come tutti i loro colleghi a guida degli oltre 5.000 presidi dell’Arma sul territorio, sono i primi riferimenti per i cittadini. Quest’anno sono premiati dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: luogotenente carica speciale Luciano Adinolfi, comandante della stazione di Forlì (Forlì Cesena); luogotenente carica speciale Chiaffredo Barra, comandante della stazione di Stazione di Carignano (Torino); maresciallo maggiore Mario Egidi, comandante della stazione di Ronchi dei Legionari (Gorizia); dal ministro della Difesa Guido Crosetto: luogotenente carica speciale Danilo Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia (Firenze); luogotenente carica speciale Roberto Borrello, comandante della stazione di Oria e poi di Erchie (Brindisi); luogotenente carica speciale Marcello La Malfa, comandante della stazione di Palermo Resuttana Colli, poi di Palermo Altarello di Baida e successivamente di Borgetto (Palermo); dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il maresciallo ordinario Alessia Mellina, comandante della stazione "Parco" Bagaladi (Reggio Calabria). Al termine delle premiazioni, dopo il deflusso dei Reparti, lo storico carosello equestre, è stato eseguito dal Quarto reggimento Carabinieri a cavallo per rievocare la "Carica di Pastrengo" del 1848. La manifestazione è terminata con gli onori finali al presidente del Senato. (Com)