Egitto-Italia: al Sisi, le condoglianze alla Meloni per le vittime delle alluvioni

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha inviato un telegramma di cordoglio al premier italiano Georgia Meloni per le vittime delle alluvioni che hanno colpito il nord del Paese. Lo afferma l'ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Rady, in un comunicato stampa. "Consentitemi, a nome del governo e del popolo della Repubblica araba d'Egitto, di porgere a voi, e all'amico governo e popolo della Repubblica italiana, le mie più sentite e sincere condoglianze per la perdita di vite umane a causa delle inondazioni e frane che si sono verificate in regione Emilia-Romagna", ha detto Sisi. "Affermo la solidarietà dell'Egitto con i nostri amici in Italia in questo momento difficile. Chiedo a Dio una pronta guarigione per i feriti e spero che le sofferenze di tutte le persone colpite da questo disastro naturale si allentino presto", ha aggiunto Sisi. (Cae)