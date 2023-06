Difesa: La Russa, Carabinieri risorsa insostituibile per sistema sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri "sono una risorsa insostituibile per il sistema di sicurezza e difesa nazionale. Hanno la volontà di aiutare gli italiani in ogni campo. Nei piccoli paesi non fanno solo sicurezza: si rivolge al maresciallo chi ha un problema familiare, o economico. Non sono solo militari, ma anche psicologi, fratelli maggiori". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma in corso alla caserma Salvo D'Acquisto di Roma. "Non è retorica, ma un riconoscimento della storia, della tradizione dei Carabinieri, una storia di fedeltà alla patria", ha aggiunto. (Rin)