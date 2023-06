Diritti: Battisti (Pd), revoca patrocinio Regione al Roma Pride è fatto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi invece ci saremo". Così sulla sua pagina Facebook la consigliera regionale Pd, Sara Battisti in merito alla decisione della Giunta Regionale del Lazio sulla revoca del patrocinio al Roma Pride. "È un fatto molto grave - prosegue- soprattutto per la banalità delle argomentazioni sostenute da Rocca e dalla giunta di destra per provare a giustificare questa scelta. È un messaggio oltremodo discriminatorio e che sancisce come questa destra voglia limitare le libertà individuali. Sappiamo chi siete e non abbiamo paura, per questo travolgeremo Roma di colori, allegria, amore". (Com)