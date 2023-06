© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride "perché pubblicizza una pratica vietata per legge e a sinistra si scatenano, probabilmente perché le leggi non sono abituati a rispettarle. Non contenti, minacciano ora di non togliere il logo dal proprio sito. Alto livello". Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia. (Com)