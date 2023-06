Diritti: Regione Lazio revoca patrocinio a "Roma pride 2023", scoppia la polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio revoca il patrocinio alla manifestazione del "Roma Pride 2023" e scoppia la polemica politica. La giunta guidata da Francesco Rocca, inizialmente, aveva concesso il patrocinio, con il plauso delle opposizioni, ma poi lo ha revocato. La decisione si è resa necessaria e inevitabile - spiega la Regione - a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell'evento intitolato "Queeresistenza", consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. "Tali affermazioni - riferisce la Regione Lazio - violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato in buona fede da parte di Regione Lazio". In particolare, il testo "viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini del Lazio e rivendica l'imposizione della legalizzazione di azioni illegali e vietate dall'ordinamento italiano". (segue) (Rer)