Diritti: Regione Lazio revoca patrocinio a "Roma pride 2023", scoppia la polemica (2)

- La Regione Lazio fa sapere che la firma istituzionale "non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. E ciò anche alla luce di quanto dichiarato da Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride". Colamarino, infatti, aveva accolto con soddisfazione il patrocinio della Regione Lazio. Una voce contraria, ovviamente, era stata quella dell'associazione Pro Vita & Famiglia Onlus che, successivamente, ha accolto la revoca con soddisfazione: "supportare i Pride significa infatti dare man forte a chi vuole legalizzare l’utero in affitto, il matrimonio egualitario, le adozioni per coppie dello stesso sesso, le trascrizioni anagrafiche per i 'figli' delle coppie gay, ma anche legittimare l’identità di genere, il self-id, i progetti gender nelle scuole di ogni ordine e grado, e 'la carriera alias in tutti gli istituti di istruzione". (segue) (Rer)