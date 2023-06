Diritti: Regione Lazio revoca patrocinio a "Roma pride 2023", scoppia la polemica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la revoca del patrocinio le opposizioni sono passate subito all'attacco. "E' un atto grave, un passo indietro sul terreno dell'impegno dei diritti, della lotta alle discriminazioni", dichiara Cecilia D'Elia, senatrice del Pd. "Non c'entra nulla l'utero in affitto, non c'entrano nulla i presunti comportamenti illegali cui fa riferimento la Giunta: la revoca del patrocinio al Roma Pride da parte della Regione Lazio dimostra ancora una volta che con Fratelli d'Italia al governo l'omofobia è istituzionalizzata, è una omofobia di Stato": l'attacco del segretario di Più Europa Riccardo Magi. Per il capogruppo della lista "Calenda sindaco" in Assemblea Capitolina Flavia De Gregorio "la decisione della Regione Lazio è una scelta dal chiaro sapore oscurantista". "Dopo averlo concesso, oggi la Regione Lazio ritira il patrocinio a Roma Pride. Una schizofrenia di odio e discriminazione che la destra vuole diffondere usando le istituzioni", aggiunge il deputato del Pd, Alessandro Zan. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattano le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo Sabato sarò in piazza per il Pride". (segue) (Rer)