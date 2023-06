Diritti: Regione Lazio revoca patrocinio a "Roma pride 2023", scoppia la polemica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, la Regione Lazio, esprime "rammarico per il fatto che il patrocinio, concesso in buona fede sia stato strumentalizzato. Quanto avvenuto rappresenta un'occasione persa per costruire un dialogo maturo e scevro da ogni ideologia - fortemente voluto e sentito da questa Amministrazione – per promuovere una reale inclusione e combattere ogni forma di stigma e discriminazione". La Giunta del Lazio ribadisce "il proprio impegno sui diritti civili, come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del presidente Francesco Rocca su temi fondamentali che però nulla hanno a che vedere con la maternità surrogata". Dopo il dietrofront della Regione Lazio, è arrivata anche la replica del portavoce del Roma Pride che definisce la revoca del patrocinio "una farsa: Pro Vita ordina e la politica esegue". "Per quanto riguarda il governatore Francesco Rocca, lo rassicuriamo che visto che la Regione Lazio è delle cittadine e dei cittadini, quindi anche nostra e non di un manipolo di talebani cattolici, non toglieremo il logo della Regione Lazio dal nostro sito", ha attaccato il portavoce Mario Colamarino. A difesa della decisione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sono intervenuti il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini e il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Sostegno alla propaganda dell’utero in affitto? No, grazie", scrive su Twitter Salvini. Anche per Rampelli "ha fatto bene il presidente Rocca. Un conto è sostenere il diritto di chiunque a sfilare e a manifestare per le proprie opinioni, diritto che non è minimamente legato a un patrocinio, altro conto è pretendere che le istituzioni condividano queste opinioni". (Rer)