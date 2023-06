Ucraina: Casa Bianca, grande impegno per fare in modo che controffensiva di Kiev abbia successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno lavorato con grande impegno per preparare le Forze armate ucraine in vista di una controffensiva contro i russi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. L’ammiraglio non ha specificato se la controffensiva ucraina sia già iniziata o meno, limitandosi ad affermare che Washington “ha fatto tutto il possibile, negli ultimi 6-8 mesi, per fare in modo che gli ucraini abbiano le capacità e gli equipaggiamenti necessari per avere successo”. (Was)