Diritti: Tidei-Nobili (azione-Iv), revoca Regione a Roma Pride decisione incomprensibile

- "La decisione della Regione Lazio di togliere il patrocinio al Gay Pride di Roma, fino a poche ore fa concesso, appare del tutto incomprensibile. Quello della maternità surrogata è un tema fortemente divisivo - dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Azione/Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili – ma non può e non deve diventare motivo di ritiro del patrocinio. Sul terreno dei diritti civili, che vede da sempre la Regione Lazio in prima fila non si deve tornare indietro". (Com)