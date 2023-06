Diritti: assessora pari opportunità Roma, Pride è un inno alla libertà di essere se stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pride del 10 Giugno "è un evento importante a tutela dei diritti di tutte e tutti. Oggi ancora più importante esserci" così in una nota Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale a seguito della revoca del patrocinio da parte di Roma capitale. “Sui diritti e sulla lotta alla discriminazione non possiamo fare nessun passo indietro. Il Pride è un inno alla libertà di essere se stessi, all’auto-determinazione. Sabato saremo tutti in piazza perché il nostro impegno è tutelare ogni cittadino e lasciare una capitale più equa che non punta il dito e non lascia indietro nessuno” conclude Lucarelli. (Com)