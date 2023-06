© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori una serie di delibere di urbanistica e mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14-19)- L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli partecipa al convegno "La qualità del lavoro nel sistema turistico del Lazio" promosso da UILTuCS Roma e Lazio. Spazio Novecento - Piazza Guglielmo Marconi 26/B (Ore 9:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "Parco Vittorio Tantucci - Eugenia Bruzzi Tantucci". Via Giulio Tarra, fronte civico 31 a Roma (Ore 9:30) (segue) (Rer)