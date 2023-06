Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- I proprietari dell'Antico Caffe Greco hanno indetto una conferenza stampa per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni circa la volontà di fare una offerta all'Ospedale Israelitico per acquistare le mura così da riportare l'Antico Caffè Greco sotto una unica proprietà come era all'inizio della sua storia e impedire una volta per sempre la sua estinzione. Presso via dei Condotti 86 a Roma (Ore 11).- Cerimonia conclusiva del Progetto Legalità e Merito VI edizione. Presso Aula Magna, Viale Pola 12, Roma (Ore 15)- Presentazione candidatura Daniele Leodori alla segreteria regionale del Pd Lazio. Circolo degli Illuminati. Via G. Libetta 1 a Roma (Ore 18) (Rer)