Medio Oriente: Casa Bianca su riapertura ambasciata iraniana a Riad, ci auguriamo che riduca tensioni nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono favorevoli ad un rafforzamento dell’integrazione, del dialogo e della trasparenza in Medio Oriente. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, commentando la riapertura dell’ambasciata iraniana a Riad, in Arabia Saudita. “Se ciò contribuirà ad una maggiore trasparenza nella regione, riducendo le tensioni e anche il comportamento aggressivo e destabilizzante dell’Iran, riteniamo che possa essere uno sviluppo positivo”, ha detto. (Was)