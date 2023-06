Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni I e Serizi Pubblici Locali. Odg: 1) Audizione Iren s.p.a. in merito al protocollo d'intesa tra Iren e Mekorot sui servizi idrici; 2) una posizione chiara: no al protocollo d'intesa tra Iren e Mekorot sui servizi idrici; 3) approfondimento su eventuali progetti di collaborazione in campo energetico da parte di Iren in territorio palestinese e sullo stato di attuazione degli stessiOre 18, Palazzo Civico, sala Colonne: il sindaco Lo Russo porta un saluto alle associazioni che hanno contribuito all'organizzazione della Festa dei viciniOre 18, Santena Memoriale Cavour: la vicesindaca Favaro interviene al 162° anniversario della morte di Cavour e all'inaugurazione, dopo il restauro della "Sala delle Corone" nella Torre VisconteaOre 19:30, Teatro Carignano, piazza Carignano 6: l'assessora Purchia assiste alla prima dello spettacolo "Lazarus"Ore 20, Circolo Esperia, corso Moncalieri 2: il Sindaco porta un saluto al consiglio di amministrazione ETFOre 20:30, Punto 13, Via Farinelli 36/9: la vicesindaca Favaro interviene ad AmMira Festival 2023 - Festival della Cultura e dell'Educazione Civica (Rpi)