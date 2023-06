© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di Carabinieri hanno sacrificato la vita per la Patria. Lo ha detto il generale Teo Luzi alla cerimonia del 209mo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. “Un pensiero corre ai Carabinieri della Romagna, che come i civili di quelle zone hanno subito vari danni” ma “nessuno di loro ha rinunciato ad aiutare” un fatto in cui “ritrovo il senso autentico dell’Arma”.(Res)