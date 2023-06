Governo: Meloni, maggioranza solida, orizzonte di cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono a capo di una maggioranza solida, mi do cinque anni come orizzonte. E questo vuol dire che non sto governando guardando al consenso immediato, e posso permettermelo”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a “Quarta Repubblica” su Rete4. “Quando si ha questa fortuna si possono fare scelte che magari nell’immediato comprimono il consenso ma che nella lunga distanza verranno lette per quello che erano”, ha aggiunto. (Rin)