Governo: Meloni, sempre stata consapevole dei rischi di governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sempre stata molto consapevole di cosa fosse governare, non l’ho mai visto come un traguardo personale ma come un bicchiere mezzo pieno perché sono stata sempre consapevole dei rischi di governare”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a “Quarta Repubblica” su Rete4. “L’imprevisto quando sei a capo del governo è la previsione più accurata che puoi fare: si rincorre l’emergenza e nell’emergenza bisogna tenere la barra dritta, che non è cosa facile", ha aggiunto. (Rin)