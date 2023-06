Trasporti: piroscafo Patria va in cantiere, progetto da oltre 14 milioni in servizio dal 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, a bordo del piroscafo Concordia si è tenuta la conferenza stampa per la sottoscrizione con la Provincia di Como del contratto di concessione in uso del piroscafo Patria con il quale l'Ente governativo si impegna a portare a compimento il progetto di recupero. Il piroscafo Patria "va in cantiere e l'obiettivo è che nell'estate 2025, quindi ben prima delle olimpiadi invernali, il battello prenda servizio e festeggiare il centenario a bordo". Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Sulla vicenda del Patria "non entro nelle vicissitudini mi interessa che oggi si mantenga l'impegno preso" ha sottolineato il ministro, ricordando che i lunedì mattina di giugno "li dedico ai laghi: questa mattina a Como, lunedì prossimo sarò sul Maggiore dove c'è stato tragico evento qualche giorno fa". Salvini ha inoltre dichiarato che il 12 giugno sarà a Lesa, "perché il servizio di vigilanza garantito dalla guardia costiera sia 12 mesi all'anno, di solito era solo estivo, quindi ci sarà un presidio perché la sicurezza è anche sui laghi". Infine, "sarò anche sul Garda" così "il trittico Como, Maggiore e Garda entro giugno lo copro". L'avanzo del bilancio dell'anno scorso di Como ha permesso che "oggi il battello finirà in cantiere, con una spesa prevista di 14,5 milioni di euro", perché "siamo autonomisti, significa che produci utili a Como e lì rimangono" ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. L'inizio del 2023 ha "numeri stratosferici che ci fa pensare ad una stagione pazzesca". "Solo sul lago di Como nel periodo gennaio-maggio 2023 si è registrato un +38 per cento rispetto all'anno scorso, Como fa da solo metà di tutta la navigazione laghi". Gli utili di Como, che per il ministro "non c'era mai stato un avanzo da 14 milioni di euro che sarebbero finite nelle casse dello Stato", saranno reindirizzati per il cantiere del piroscafo, "grazie ad un emendamento studiato e voluto dalla Lega". "Sono battelli a servizio del territorio, un trasporto green pratico efficente e sono una perla". (segue) (Rem)