Trasporti: piroscafo Patria va in cantiere, progetto da oltre 14 milioni in servizio dal 2025 (2)

- "Salutiamo con soddisfazione l'accordo sottoscritto oggi per la concessione in uso gratuito, per la durata di 25 anni, dello storico piroscafo Patria, testimonianza del grande patrimonio culturale del nostro paese. La Gestione Laghi, con questa importante iniziativa, assume l'onere di realizzare interventi di completamento del progetto di recupero e manutenzione" ha sottolineato il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. "Una vera e propria rinascita per il battello che compie quasi 100 anni, grazie alla buona collaborazione tra istituzioni nazionali e locali. Si tratta – ha poi continuato - dell'avvio di una nuova strategia che rilancia un trasporto pubblico di qualità più efficace, efficiente e sostenibile" e si inserisce nella valorizzazione "del nostro patrimonio culturale e dell'eccellenza paesaggistica". Il Piroscafo Patria è un'imbarcazione del 1926 e "rappresenta uno dei rari piroscafi a ruota ancora esistenti in Europa, testimonianza per le nuove generazioni e per quelle successive, dell'eco di un passato del lago e della tradizione nautica lariana", ha ricordato il sottosegretario. Per Morelli è "un momento, quello di oggi, utile per riflettere anche sull'importanza del recupero dei beni artistici grazie alla cooperazione interistituzionale e al coinvolgimento dei privati. Il partenariato pubblico privato ridà protagonismo alle autonomie locali e alle forze vive dell'imprenditoria presente nel territorio". Morelli ha infine proposto che nel 2026 "la fiacca olimpica passi, perché no, sul patria". (Rem)