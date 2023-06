Messico: arrestati tre uomini legati a omicidio italiana Ornella Sai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità messicane hanno arrestato tre uomini sospettati di essere coinvolti nell’omicidio della cittadina italiana Ornella Sai, uccisa lo scorso 30 maggio in un ristorante di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan. Gli arresti sono stati effettuati nello stato di Veracruz, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal procuratore generale dello stato di Quintana Roo, Oscar Montes de Oca. La donna di 40 anni di origini sarde è stata uccisa a colpi di pistola da un uomo che ha fatto irruzione nel ristorante dove lavorava e le ha sparato con una pistola. Il procuratore ha escluso la pista dell’estorsione. “Si esclude che (il delitto) sia dovuto ad estorsione, sicuramente si tratta di un fatto legato al suo contesto individuale, personale, lavorativo, patrimoniale, in quanto, da quanto emerge dalle indagini, si è trattato di un attacco diretto, cercavano lei”, ha dichiarato. (Mec)