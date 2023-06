Diritti: Bonafoni (Pd), da Rocca occasione sprecata, revoca patrocinio Pride brutto segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca del patrocinio della Regione al Roma Pride, deciso poco fa dal presidente Rocca, "è un'occasione sprecata e un brutto segnale. Dimostra l'incapacità di sostenere una battaglia giusta, quella per l'ascolto delle istanze e la promozione dei diritti di tuttə, che - pur nella legittima e auspicabile differenza di idee e opinioni - dovrebbe rappresentare un impegno di tutte le forze politiche". Così in una nota la consigliera del Partito Democratico Marta Bonafoni. "Ancora una volta, invece, dopo la consueta alzata di scudi da parte dei Pro Vita, prevale un approccio ideologico e un'idea di società ristretta e ingiusta. Anche per questo, sabato saremo in piazza, insieme alla comunità Lgbti+", conclude.(Com)