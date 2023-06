Difesa: terminata esercitazione Joint Stars 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale le attività addestrative, pianificate e dirette dal Comando operativo di Vertice interforze, hanno visto operare oltre 5.300 uomini e donne e 900 piattaforme provenienti dalle Forze Armate, inclusa Guardia Costiera, e dai Corpi Armati e non dello Stato, quali Guardia di Finanza, Protezione civile, Corpo militare della Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco. Coinvolti anche assetti stranieri – tra questi un battaglione meccanizzato norvegese, assetti delle Nato Standing Naval Forces e ufficiali di staff sloveni. Alle attività hanno preso parte, per la prima volta in una esercitazione interforze, studenti universitari di importanti atenei nazionali (Luiss “Guido Carli", Lumsa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Università degli Studi di Genova). L’ultima attività addestrativa si è svolta presso il Poligono Sperimentale Interforze di Salto di Quirra, dove le unità controaeree dell’Esercito hanno messo in campo i principali sistemi in dotazione, in grado di fronteggiare le minacce portate da missili balistici, velivoli ad ala fissa ed ala rotante, sino ai mini e micro aeromobili a pilotaggio remoto. (segue) (Com)