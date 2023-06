Difesa: terminata esercitazione Joint Stars 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’evento addestrativo, inserito nello scenario della Joint Stars, sono stati lanciati missili Aster e missili Stinger. In particolare, i missili Aster-30 sono stati lanciati dalle squadre operative del 4° reggimento “Peschiera” e dal 17° reggimento “Sforzesca”, mentre gli Stinger dai posti tiro del 17° “Sforzesca” e dal 121° “Ravenna”. Ai lanci missilistici hanno contribuito oltre 150 soldati provenienti da tutti i reparti dell’Artiglieria Controaerei, che si sono addestrati e approntati per garantire il corretto svolgimento dell’esercitazione a fuoco e il raggiungimento della piena capacità operativa. Anche per questo evento, particolare cura è stata posta al tema ambientale: i materiali rilasciati sul territorio o nei fondali marini interessati dalle attività addestrative della Joint Stars, che per essere impiegati devono essere preliminarmente valutati attraverso le rispettive Schede di Sicurezza Integrata e dichiarati non contaminanti, verranno comunque rimossi. Campagne di individuazione e rimozione dei residuati sono già state pianificate nel periodo estivo di sospensione delle attività e i materiali recuperati che non potranno trovare utile re-impiego verranno regolarmente smaltiti secondo le norme vigenti in materia. (Com)