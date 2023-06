Siria-Italia: presidente Assad conferisce Ordine al merito all'archeologo Paolo Matthiae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha conferito l’Ordine al merito all’archeologo italiano, Paolo Matthiae, in riconoscimento del suo contributo al campo degli scavi archeologici in 59 anni di attività nel settore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”, sottolineando che alla cerimonia, svolta al Museo nazionale di Damasco, era presente il vicepresidente siriano, Najah Attar, in rappresentanza di Assad. Nell’occasione, Attar ha precisato che "quanto scoperto da Matthiae ha suscitato scalpore e cambiamenti nella comunità scientifica, in particolare con la scoperta nel Regno di Ebla (antica città della Siria, a 70 chilometri a sud-ovest di Aleppo) di più di 16 mila tavolette che dimostrano che questa civiltà aveva un sistema secolare di giustizia sociale". Da parte sua, il ministro della Cultura, Lubana Mshaweh, ha dichiarato che "Matthiae ha trascorso quasi 40 anni della sua vita a scavare nel sito archeologico di Ebla ed è rimasto capo e direttore della missione archeologica italiana a Tell Mardikh dal 1963 fino al 2011, quando i lavori sul sito sono stati interrotti a causa della guerra in Siria". Mshaweh ha aggiunto: “Matthiae ha sempre considerato la Siria la sua seconda patria e nonostante tutti gli ostacoli e le pressioni è tornato nel 2022 dopo 11 anni di assenza obbligatoria, come direttore scientifico di una nuova missione". Da parte sua, l’archeologo italiano ha espresso la sua gratitudine per l'ottenimento dell’Ordine al merito per gli studi su Ebla, sottolineando che “dopo la scoperta del palazzo di Ebla emerse una nuova lingua e una nuova cultura e la Siria rafforzò così la sua posizione e il suo prestigio fino a essere alla pari delle civiltà del Nilo e della Mesopotamia", ha concluso Matthiae. (Res)